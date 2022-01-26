Yozgat Valisi Ziya Polat ilçe ziyaretleri kapsamında Sorgun’a gitti. Uluslararası ve Geçici Koruma statüsü kapsamında Sorgun’da ikamet eden yabancı misafirlerin kanaat önderleri ile bir araya gelen Vali Polat, yabancı misafirlere ilişkin sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini görüşerek, fikir alışverişinde bulundu. Ardından İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'yi ziyaret eden Polat, Aydoğan ve Ekinci'den yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadın istihdamına önem veren ve her gittiği ilçede kadın kooperatiflerini ziyaret eden Polat, Sorgun’da kadın istihdamının artırılması, gizli kadın emeğinin değerlendirilerek ekonomiye katılması amacıyla Sorgun Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sorgun Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezi’ni (SORMEK) ziyaret etti. Polat, kadınlar tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek, sohbet etti. •Sümeyye İlhan•