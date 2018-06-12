Sorgun’a engelli parkı

Proje kapsamında, Sorgun Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 bin 89 metrekarelik alan üzerinde engellilere yönelik park yapılması öngörüldü. Yapılacak olan parkın engelliler için rahatlıkla kullanabileceği alanlar içerisinde çok amaçlı spor sahası, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, fitness alanı, kamelyalar ve süs havuzları bulunuyor. Engellilerin rahatlıkla kullanabileceği engelliler parkı için çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacağı, yıl sonuna doğru ise tamamlanacağı ifade edildi.