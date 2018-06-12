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Sorgun’a engelli parkı

SORGUN Belediyesi tarafından hazırlanarak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Hibe Programı'na sunulan ‘Engelli Parkı ile Engellerin Kaldırılması’ projesi kabul edildi.

Sorgun’a engelli parkı

SORGUN Belediyesi tarafından hazırlanarak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Hibe Programı'na sunulan ‘Engelli Parkı ile Engellerin Kaldırılması’ projesi kabul edildi.

12 Haziran 2018 Salı 07:00
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Sorgun’a engelli parkı

Proje kapsamında, Sorgun Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 bin 89 metrekarelik alan üzerinde engellilere yönelik park yapılması öngörüldü. Yapılacak olan parkın engelliler için rahatlıkla kullanabileceği alanlar içerisinde çok amaçlı spor sahası, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, fitness alanı, kamelyalar ve süs havuzları bulunuyor. Engellilerin rahatlıkla kullanabileceği engelliler parkı için çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacağı, yıl sonuna doğru ise tamamlanacağı ifade edildi.

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