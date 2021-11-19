Sorgun Yağlısı konuşuldu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediyenin yaptığı başvuru sonucunda kısa süre önce Coğrafi İşaret alan ‘Sorgun Yağlısı’ ile ilgili fırıncılar bilgilendirildi. Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, yöresel lezzetlerinden ‘Sorgun Yağlısının’ kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığına dikkat çekilerek, ilçede her gün 10 bin civarında yağlı üretiminin yapılıp, tüketildiği kaydedildi. Sorgun Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan başvuru sonucunda kısa süre önce, Türk Patent ve Marka Kurumunca patent ve coğrafi işareti verilen Sorgun Yağlısının orijinal tarifi ile hazırlanıp, pazarlanması gerektiği kaydedildi.