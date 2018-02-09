Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113021
ALTIN
161.584
DOLAR
3.8198
STERLİN
5.3249
EURO
4.6851

SORGUN SUYA HASRET!

SORGUN ilçe merkezinin yaşadığı su sıkıntısının, bağlı köylerde de yaşandığı, birçok köyün içme suyu problemi çektiği ileri sürüldü.

SORGUN SUYA HASRET!

SORGUN ilçe merkezinin yaşadığı su sıkıntısının, bağlı köylerde de yaşandığı, birçok köyün içme suyu problemi çektiği ileri sürüldü.

09 Şubat 2018 Cuma 07:00
83 Okunma
SORGUN SUYA HASRET!

Yozgat İl Genel Meclisi Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Sorgun’a bağlı birçok köyün içme suyu temininde sıkıntı yaşanıyor.
Bazı köylerde ise içme suyu sorununa çözüm amaçlı, köy çeşmelerinin şebekelere bağlandığı belirtildi.
Yazılıtaş ve Ağcın köyünde içme sularının yetersiz olduğuna dikkat çekildi.
Yazılıtaş’ta sondaj sonucu bulunan suyun, Ağcın’da ise çeşme hattının şebekeye bağlandığı ifade edildi.
Dişli, Babalı, Mirahor ve Kodallı köylerinde de su yetersizliği sonucu sondaj yapılarak, bulunan suyun şebekeye bağlandığı kaydedildi.
Karakocaoğlu ve Kapaklı köylerinde su kaynaklarının yetersiz olmasına karşın, yeterli içme suyu da bulunamadığına vurgu yapıldı.
Taşpınar ve Alcı köylerinde de bulunan suların şebekeye bağlandığı, İkikara, Şahmuratlı, Küçükeynelli, Aşağıemirler, Mansuroğlu, Veliöldük, Emirhan ve İdrisli köylerinde içme sularının yetersiz olmasından dolayı drenaj çalışmaları yürütüldüğünün altı çizildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yerköy asfaltlandı
Yerköy asfaltlandı
Başkana destek sürüyor
Başkana destek sürüyor
Akdağmadeni konuşuldu
Akdağmadeni konuşuldu
Mehmetçiğe Kınalı Kurban
Mehmetçiğe Kınalı Kurban
Asker olmak için başvurdular
Asker olmak için başvurdular
Şehit için Mevlit
Şehit için Mevlit

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim