SORGUN SUYA HASRET!

Yozgat İl Genel Meclisi Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Sorgun’a bağlı birçok köyün içme suyu temininde sıkıntı yaşanıyor.

Bazı köylerde ise içme suyu sorununa çözüm amaçlı, köy çeşmelerinin şebekelere bağlandığı belirtildi.

Yazılıtaş ve Ağcın köyünde içme sularının yetersiz olduğuna dikkat çekildi.

Yazılıtaş’ta sondaj sonucu bulunan suyun, Ağcın’da ise çeşme hattının şebekeye bağlandığı ifade edildi.

Dişli, Babalı, Mirahor ve Kodallı köylerinde de su yetersizliği sonucu sondaj yapılarak, bulunan suyun şebekeye bağlandığı kaydedildi.

Karakocaoğlu ve Kapaklı köylerinde su kaynaklarının yetersiz olmasına karşın, yeterli içme suyu da bulunamadığına vurgu yapıldı.

Taşpınar ve Alcı köylerinde de bulunan suların şebekeye bağlandığı, İkikara, Şahmuratlı, Küçükeynelli, Aşağıemirler, Mansuroğlu, Veliöldük, Emirhan ve İdrisli köylerinde içme sularının yetersiz olmasından dolayı drenaj çalışmaları yürütüldüğünün altı çizildi.