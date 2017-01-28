Sorgun logosunu buldu!

Yarışmada ‘Mimar’ rumuzlu logo sahibi Sinem Yozgat, birinci olarak 3 bin liranın sahibi oldu. Yarışmaya yaklaşık 120 kişinin başvuruda bulunduğunu belirten Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, “İlçemizde, ilimizde yetenekli bir çok insanımızın olduğunu biliyoruz. Onlar için küçük de olsa bir ödül kazanma fırsatı ortaya çıkarttık. Yarışmaya ilgi oldukça fazla oldu. Yaklaşık 120 kişi birbirinden güzel logolarla yarışmaya katıldılar. Yaptığımız oylama sonucu ‘Mimar’ rumuzlu logoyu ödüle laik gördük. Yeni logomuzun mimarı olan Sinem Yozgat’ı kutluyorum” dedi.