Sorgun fuara hazırlanıyor

Fuarın son durumu ile ilgili Sorgun Belediyesinde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Sorgun Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Sorgun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vekili Yusuf Yılgın, Sorgun Tso Genel Sekreteri Sami Erdoğan ve Kobi Fuarcılık Ltd.Şti Genel Müdürü Ömer Faruk Tokat katıldı.

Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2017 yılı Fuar Takviminde yayımlanan ve bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi, Makine ve Ekipmanları fuarının ilçenin tanıtımına ve tarımın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “İş birliğini güç birliğine dönüştürerek başarılı bir fuar organize edeceğiz.” dedi.

Arslan açıklamalarının devamında tarım ve hayvancılık konusunda ihtiyaç duyulan her şeyin bulanabileceği fuarın, 14 Eylül’de açılacağını, 17 Eylül 2017 akşamına kadar ziyaretçilere açık olacağını belirtti.