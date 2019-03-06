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Sorgun'daki Uranyum ekonomiye kazandırılacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sorgun ilçesinde bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı, işçilerle bir araya geldi.

Sorgun'daki Uranyum ekonomiye kazandırılacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sorgun ilçesinde bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı, işçilerle bir araya geldi.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Sorgun'daki Uranyum ekonomiye kazandırılacak

Bakan Dönmez, Sorgun ilçesinde bulunan maden yataklarının değerlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığını, Uranyum madeninin toprak altından, yer üstüne çıkartılıp, ekonomiye kazandırılacağını anlattı. Bakan Dönmez, "Burada iş yapan firmalar var. Bizim temel ilkemiz, yerin altında da üstünde de olsun o madeni çıkartacağız. Bizim için üretim ve istihdam devam edecek. Uranyum madenleri var, daha önce bir yabancı firma almıştı. Bunu ancak kamu eli ile işletebiliyoruz. Başlayan ve devam eden nükleer santral projemiz var, oranın ham maddesi uranyumu buradan çıkarıp, zenginleştireceğiz. Bunu da kamu marifetiyle yapacağız. Devlet yapacak o işi. Yeni bir düzenleme ile güneş enerjisi konusunda belediye ve kamu kurumlarının önünü açıyoruz. Çatı cepheden başlamak suretiyle güneş santrallerini ihtiyacı kadar kurma imkanı getirmiş olacağız. Sadece bununla sınırlı değil, vatandaşlarımız da arzu ederlerse çatılarına bu sistemi kurup, elektik üretebilecek" diye konuştu.

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