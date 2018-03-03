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Sorgun'daki Cami inşaatı Yardım Bekliyor

Sorgun’da yapımı devam eden Veysel Karani Camii ve Yatılı Erkek Kuran Kursu inşaatı hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Sorgun'daki Cami inşaatı Yardım Bekliyor

Sorgun’da yapımı devam eden Veysel Karani Camii ve Yatılı Erkek Kuran Kursu inşaatı hayırseverlerin yardımını bekliyor.

03 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Sorgun'daki Cami inşaatı Yardım Bekliyor

Dernek Başkanı Yusuf Telli, yapımına 2014 yılında başlanan ve mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılayacak olan cami ve kuran kursu inşaatının devam ettiğini söyledi.
Telli, “İnşaatımız 2014 yılında hayırseverlerin desteğiyle başladı. Bugün kadar yüzde yetmişi tamamlanan camii inşaatımızda yapımı tamamlandığında 400 kişi ibadetini yapabilecek. Ayrıca yatılı Kuran Kursumuzda 40 öğrenci Allah’ın izni ile yatılı olarak hafızlık eğitimi alacak” dedi.
Telli, “Hayırseverlerimizin inşaatın bugüne kadar gelmesinde büyük desteği var. Cami ve kurs inşaatımıza hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Gelen hayırlarla inşaatımızı bitirmek, ibadete açılmasını en kısa sürede sağlamak istiyoruz. Kur'an kursunda yetişecek hafızların, okunacak Kuran-ı Kerim'in, tahsil edilecek ilimlerin sevabına ortak olmak isteyen yurt dışı ve yurt içindeki hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

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