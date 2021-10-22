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Sorgun'da kutlamalar

Yozgat'ta Sorgun Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

22 Ekim 2021 Cuma 00:07
Sorgun'da kutlamalar

 İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın ana temasının "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Mevlid-i Nebi Haftası konulu sinevizyon gösterisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt'un "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konferansı ile devam eden program, ilahilerle sona erdi. (aa)

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