Sorgun'da kutlamalar

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın ana temasının "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Mevlid-i Nebi Haftası konulu sinevizyon gösterisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt'un "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konferansı ile devam eden program, ilahilerle sona erdi. (aa)