Sorgun'da kutlamalar

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın ana temasının "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Mevlid-i Nebi Haftası konulu sinevizyon gösterisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt'un "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konferansı ile devam eden program, ilahilerle sona erdi. (aa)
22 Ekim 2021 Cuma 00:07