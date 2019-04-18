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Sorgun'da kutlama

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetler görücüye çıktı.

Sorgun'da kutlama

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetler görücüye çıktı.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Sorgun'da kutlama

Ahmet Uslu Parkı'nda Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılara Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden omaç, madımak, arabaşı, mercimekli bulgur pilavı, hedik, kavurga ikram edildi. 

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Hacı Mustafa Işık, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nda daha çok o yörenin kültürlerini yansıtan yiyecek, içecek, turistik alanların tanıtımına yer verildiğini belirterek, "Bölgemizde Kerkenes, Hapis Boğazı, Alişarhöyük, Çadırhöyük, Kuşaklı Höyük gibi önemli tarihi yerler var. Buraların tanıtımı ilçemiz turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca ilçemiz, termal turizm açısından oldukça iyi bir potansiyele sahip." dedi. 

Etkinliğe, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

Anadolu Ajansı

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