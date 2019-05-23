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Sorgun'da iftar

Sorgun Kaymakamlığı ramazan ayı dolayısıyla şehitler hayrına iftar yemeği düzenledi.

Sorgun'da iftar

Sorgun Kaymakamlığı ramazan ayı dolayısıyla şehitler hayrına iftar yemeği düzenledi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Sorgun'da iftar

Özel bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine, şehit aileleri, dar gelirli vatandaşlar ile Suriyeli göçmenler katıldı. 

İftar sonrası yapılan duanın ardından konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, bu topraklar ve bu vatan uğruna şehitlik mertebesine ulaşmayı isteyen milyonlarca Türk genci olduğunu söyledi. 

Çakır, "Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında iki damla gözyaşı döken küçük kızın gözünden akan yaşların birinde hüzün, birinde gurur olduğunu gördüm. Eğer bir vatanınız, toprağınız, suyunuz varsa onlara göz dikenler nedeniyle sıkıntılar da olacaktır. Ancak bu vatana göz dikenler, karşılarında şehit olmaya hazır milyonlarca Türk vatandaşını bulacaktır." dedi. 

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar da yaptığı konuşmada, geçen yıllarda verilen iftar yemeklerinden değişik olarak bu yıl dar gelirli ve Suriyeli vatandaşların da bu iftara davet edildiğini belirtti.

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