Sorgun'da fuar açıldı

Yazıcı, "Bizler bu keşfi daha kolay hale getirebilmek ve göz aydınlığımız çocuklarımızın keşif yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizde bilimsel bir algı oluşturmak, kainatın sırlarını insanlığa faydalı olabilecek şekilde çözebilme yeteneğini elde edebilmeleri için eğitim-öğretim faaliyetleri hazırlıyoruz" dedi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de her yıl TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan okul ve proje sayısının arttığı söyledi. Ekinci, "Bu yıl bilim şenliğimize 22 okulumuzda düzenlenen 4006 Tübitak Bilim Fuarlarında 208 öğretmenimizin rehberliğinde, yaklaşık 600 öğrencimiz tarafından üretilen projeler içerisinden 90 proje seçildi. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve katılımcılar bilim fuarında yer alan proje stantlarını gezerek projeler hakkında bilgi aldı.