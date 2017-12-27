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Sorgun'a Hükümet Konağı

SORGUN ilçesinde yapımı öngörülen yeni Hükümet Konağı binası ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Sorgun'a Hükümet Konağı

SORGUN ilçesinde yapımı öngörülen yeni Hükümet Konağı binası ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Sorgun'a Hükümet Konağı

lçe merkezinde kalan Toprak Mahsulleri Ofisi hizmet binası ile birlikte siloları yıkılarak, Hükümet Konağı yapılmak üzere hazır hale getirildi.
Kaymakam Mustafa Altınpınar, TMO’nin yerine yeni hükümet konağı yapılacağını, bu amaçla yıkıldığını belirterek, yeni hükümet konağının yapılmasıyla ilgili uzun zamandır yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini, kısa bir süre sonra 2018 yılı başlarında ihaleye çıkılmasının beklendiğini ifade etti.  Altınpınar, “Hükümet konağı yapımı için bize 5 dönüm bir alan verilmişti. Bu alan yeterli değildi. Bu alanın üzerinde bir yer verilmesi konusunda çalışmalar yapıldı, bu alan 11 dönüme çıkarıldı’’ dedi.

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