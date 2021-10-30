SORGED’ten kutlama

Gençler ellerine aldıkları bayraklarla hep bir ağızdan ‘Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun’ mesajını tekrarladı. Yapılan yazılı açıklamada ise, ‘’Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz’’ denildi. •Rabia Şahin•