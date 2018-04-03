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SORGED boş durmuyor

SORGUN Gençlik Derneği, kuruluşunun ardından gençlere yönelik başlattığı ücretsiz eğitim çalışmalarıyla Yozgat gençliğine yeni vizyon kazandırmaya çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

SORGED boş durmuyor

SORGUN Gençlik Derneği, kuruluşunun ardından gençlere yönelik başlattığı ücretsiz eğitim çalışmalarıyla Yozgat gençliğine yeni vizyon kazandırmaya çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

03 Nisan 2018 Salı 07:00
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SORGED boş durmuyor

Dernek Başkanı Halil Uuğuz, eğitimlerin, gençlerin hem kişisel gelişimlerine hem de profesyonel yaşamlarındaki liderlik, motivasyon, duyarlılık, değişime açıklık, ekip çalışması, yaratıcılık, organizasyon ve iletişim becerisi, sorumluluk alma gibi yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağladığını söyledi. Uğuz, ‘’Bunların yanı sıra iş ve özel hayatları arasında topluma yakın olmalarını ve bir anlamda yaşamla bağlarını koruyabilmelerini de destekliyor. Böylelikle gençlerin iş ve sosyal yaşam dengelerini kurmalarını kolaylaştırıyor’’ dedi.
Uğuz, bu yıl İngilizce Konuşma, Kodlama, Kitap Okuma, Sivil Toplum ve Gönüllü Yönetimi konularında eğitim faaliyetlerinin yapıldığını, yapılmaya da devam edildiğini kaydetti. Uğuz, ‘’Eğitim programında katılımcılar tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlanıyor. Gönüllülük ve sivil toplum konusunda farkındalık kazanarak ve gençler toplumsal sorunların çözümüne yönelik STK’larda gönüllü olarak projeler geliştirme konusunda motivasyon kazanmaları beklenmektedir’’ diye konuştu.
 

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