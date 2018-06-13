Sorged bilgilendirdi

SORGUN ilçesinde, uluslararası etkinlikleriyle dikkat çeken, gençlere Avrupa kapılarını aramalarına önemli katkı sağlayan kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği üyeleri, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz’ü makamında ziyaret ederek, derneğin yapmış olduğu faaliyetler ve projeler hakkında bilgi sundu. SORGED yöneticileri, Sorgun Belediyesi ile ortak projeler yürütme isteğinde olduklarını belirterek, kendilerine ve Sorgunlu gençlere verilen destekten dolayı teşekkür ettiler.