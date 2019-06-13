SORGED AKREDiTE EDiLDi

Dernek Başkanı Halil Uğuz, Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları, gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi ağı olduğunu söyledi. Uğuz, ‘’36 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan 1000'in üzerinde Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de 50 ilde 80 Eurodesk Temas Noktası bulunmaktadır. Sorgun Gençlik Derneği Eurodesk Temas Noktalığı ile birlikte Avrupa fırsatları konusunda ücretsiz soru yanıtlama hizmeti (e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle), Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması, Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri, Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması, Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması gibi hizmetleri ücretsiz verecektir’’ dedi.

Dernek Başkanı Uğuz, Eurodesk Temas Noktalığı ile birlikte SORGED çalışma alanını daha genişleterek, yurt dışına daha çok genci göndereceğinin altını çizdi. Uğuz, ‘’Türkiye içerisinde faaliyet gösteren Eurodesk temas noktaları ile koordineli bir şekilde işbirliği yapabilecek. Aynı zaman yurt içinde Eurodesk Türkiye Koordinatörlüğü tarafından farklı şehirlerde düzenlenen tematik eğitimlere SORGED’i temsilen genç gönüllülerin katılması sağlanacak. Yozgat’ımıza ve gençlerimize hayırlı olsun’’ diye konuştu.

