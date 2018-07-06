Sondaj başladı

Sorgun belediye Başkanı Murat Gürbüz, daha önce yapılan sondaj çalışmaları sonucunda olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Gürbüz, ilçede su sorunun bulunmadığını hatırlatarak, ‘’İleri ki yıllarda da su sıkıntısı çekmemek adına gerekli adımları attık. Sorgun’un 50 ile 100 yıl arası su sorunu yaşamaması için tüm tedbirlerimizi aldık. Çalışmalarımız Sorgun ve Sorgunlu hemşerilerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için devam edecektir’’ dedi.