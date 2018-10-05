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Sona gelindi

KADIŞEHRİ ilçesinde yapımı devam eden projeler tüm hızıyla devam ediyor.

Sona gelindi

KADIŞEHRİ ilçesinde yapımı devam eden projeler tüm hızıyla devam ediyor.

05 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Sona gelindi

Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut ilçede yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Kadışehri ilçesinde Merkez Cami, düğün salonu ve kültür evi projelerinde sona gelindi. Yapımı tamamlanan binalara belediye tarafından çevre düzenlemesi çalışması yapılıyor. Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut ise çalışmaları yakından takip ederek, projelerin bitirilmesi için belediye imkanlarını seferber ediyor. İlçenin ihtiyacını giderecek olan düğün salonu, kültür evi ve caminin hizmete girmesiyle birlikte, ilçenin güzel bir görünüm kazanarak, çehresinin değişeceği  belirtildi.

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