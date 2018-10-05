Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut ilçede yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Kadışehri ilçesinde Merkez Cami, düğün salonu ve kültür evi projelerinde sona gelindi. Yapımı tamamlanan binalara belediye tarafından çevre düzenlemesi çalışması yapılıyor. Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut ise çalışmaları yakından takip ederek, projelerin bitirilmesi için belediye imkanlarını seferber ediyor. İlçenin ihtiyacını giderecek olan düğün salonu, kültür evi ve caminin hizmete girmesiyle birlikte, ilçenin güzel bir görünüm kazanarak, çehresinin değişeceği belirtildi.