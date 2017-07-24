Şölende Alişan rüzgarı

Sorgun Belediye Meydanı'nda düzenlenen konsere Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sorgun Kaymakam Vekili Murat Kaplay, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. 9'uncu Gurbetçiler Şölenleri kapsamında sahneye çıkan Berna Başel ve Murat Balaban söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla konsere gelen vatandaşları coşturdular. Sahneye son olarak çıkan ünlü sanatçı Alişan, kendini dinlemek için belediye meydanını dolduran yüzlerce müzikseverlerin coşkusuyla muhteşem bir konser verdi. Bir saate yakın sahnede kalan Alişan'a söylediği şarkılarda sevenleri de eşlik etti. Ünlü sanatçıya ulaşmak için sahneye çıkan engelli bir kadın ise Alişan ile birlikte şarkı söyleyip, dans etti. Bazı vatandaşlar ise ünlü sanatçıya evlerinin balkonlarından eşlik etti.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç yaptığı konuşmada,"Yozgat daha önceleri sürekli göç veren bir ilimizdi. Ancak bu yıl nüfusumuz 3 bin arttı. Artık Yozgat göç veren değil, daha çok üreten bir il haline gelecek. Yapılacak olan yeni yatırımlarla birlikte daha hızlı gelişecek”dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ise, geçen yıl hain 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle gurbetçiler şölenini yapamadıkları, bundan dolayı bu yıl 3 gün 3 gece dolu dolu bir şenlik düzenlediklerini söyledi.



