Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106843
ALTIN
142.669
DOLAR
3.5367
STERLİN
4.5947
EURO
4.1209

Şölende Alişan rüzgarı

Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Gurbetçiler Şöleni'nde dün akşam sahneye çıkan ünlü sanatçı Alişan, söylediği birbirinden güzel şarkılarla şölene katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. 

Şölende Alişan rüzgarı

Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Gurbetçiler Şöleni'nde dün akşam sahneye çıkan ünlü sanatçı Alişan, söylediği birbirinden güzel şarkılarla şölene katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:00
2 Okunma
Şölende Alişan rüzgarı

Sorgun Belediye Meydanı'nda düzenlenen konsere Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sorgun Kaymakam Vekili Murat Kaplay, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. 9'uncu Gurbetçiler Şölenleri kapsamında sahneye çıkan Berna Başel ve Murat Balaban söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla konsere gelen vatandaşları coşturdular. Sahneye son olarak çıkan ünlü sanatçı Alişan, kendini dinlemek için belediye meydanını dolduran yüzlerce müzikseverlerin coşkusuyla muhteşem bir konser verdi. Bir saate yakın sahnede kalan Alişan'a söylediği şarkılarda sevenleri de eşlik etti. Ünlü sanatçıya ulaşmak için sahneye çıkan engelli bir kadın ise Alişan ile birlikte şarkı söyleyip, dans etti. Bazı vatandaşlar ise ünlü sanatçıya evlerinin balkonlarından eşlik etti.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç yaptığı konuşmada,"Yozgat daha önceleri sürekli göç veren bir ilimizdi. Ancak bu yıl nüfusumuz 3 bin arttı. Artık Yozgat göç veren değil, daha çok üreten bir il haline gelecek. Yapılacak olan yeni yatırımlarla birlikte daha hızlı gelişecek”dedi.
Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ise, geçen yıl hain 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle gurbetçiler şölenini yapamadıkları, bundan dolayı bu yıl 3 gün 3 gece dolu dolu bir şenlik düzenlediklerini söyledi.


 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Vefalı kaymakam
Vefalı kaymakam
Sorgun fuara hazırlanıyor
Sorgun fuara hazırlanıyor
Meydanı boş bırakmadılar 
Meydanı boş bırakmadılar 
Kanyon cezbediyor!
Kanyon cezbediyor!
Baba ocağına ziyaret
Baba ocağına ziyaret
Mikser dehşeti...
Mikser dehşeti...
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim