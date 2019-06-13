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Sokakta oynadılar

SARAYKENT ilçesi Fatma Ali İçen İlkokulu tarafından okul öncesi eğitimde, ‘okul dışarıda’ ve ‘oyun oynama’ etkinlikleri kapsamında, velilerinde katılımı etkinlik düzenledi.

Sokakta oynadılar

SARAYKENT ilçesi Fatma Ali İçen İlkokulu tarafından okul öncesi eğitimde, ‘okul dışarıda’ ve ‘oyun oynama’ etkinlikleri kapsamında, velilerinde katılımı etkinlik düzenledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Sokakta oynadılar

Etkinliğe katılan öğretmen, öğrenci, hizmetli, veliler hep beraber oyun oynarken, velilerinde çocukluk anılarını tekrar yaşamaları güne damgasını vurdu. Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatıldığı etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızın oynanması ile hafızalar tekrar tazelenmiş oldu. Yenmek, yenilmek, yeneni tebrik etmek davranışlarının ön planda tutulduğu oyun yarışmalarında öğrenci ve velilerin bir arada kıyasıya rekabet etmeleri ilgi çekti. Oynanan oyunların akabinde günün yorgunluğunu atabilmek için bir araya gelen öğrenci velilerinin mutluluğu organizasyonun belirli periyotlarda yapılması noktasında okul yönetimine fikir vermiş oldu. Okul Müdürü Mustafa Çevik, ‘’Okulların kapanmasına sayılı günler kala böyle bir etkinlik bütün yılın yorgunluğunu bizlere unutturdu. Özellikle velilerimizin etkinliğimize katılması okul aile birliği bağlarının güçlenmesi noktasında bizlere fikirler vermiş oldu. Bundan sonraki süreçte bu tür faaliyetlerimizin sayısını arttırmak üzere planlamalar yaptık. Etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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