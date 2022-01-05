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Sokaklar daha güvenli

Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde, Belediye ekipleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine gönderdiği genelge kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

05 Ocak 2022 Çarşamba 00:25
Sokaklar daha güvenli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son dönemde yaşanan köpek saldırıları ile insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili gerekli önlemlerin alınması kapsamında hazırladığı genelgeyle Belediyelerden, 24 saat denetim yapmasını ve sahipsiz hayvanların bakımevlerine götürülmesini istedi. Bu kapsamda Aydıncık’ta Belediye ekipleri tarafından 115 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmış, 115 adet sokak hayvanının aşılamaları yapılmış, 160 adet sokak hayvanı ilaçlanmış ve 3 adet Sahipsiz ve Tehlike Arz Eden Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino gibi cins hayvanlar rehabilitasyon merkezine gönderilmiştir. Çandır Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada,  rehabilitasyon merkezine götürülen sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenme, bakım ve ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirtildi. •Sümeyye İlhan•

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