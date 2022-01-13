SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI

Çandır İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği ekipleri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı. Ekipler, havaların soğuması ile birlikte sokak hayvanları için harekete geçtiler. Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar nedeniyle "Sokak Hayvanları" konulu genelge kapsamında Çandır İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği ekipleri, barınma ve beslenme imkanı olmayan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına mama bıraktılar. Kış mevsimi boyunca sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileriyle sokak hayvanlarına yönelik planlanan noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakılmaya devam edileceği belirtildi.