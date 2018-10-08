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Sokak hayvanları unutulmadı

YENİFAKILI ilçesinde belediye tarafından, sokak hayvanlarını açlık ve susuzluktan korumak için yaptırdığı çiçeklik görünümlü su ve yiyecek kapları, ilçenin belli bölgelerine yerleştirdi.

Sokak hayvanları unutulmadı

YENİFAKILI ilçesinde belediye tarafından, sokak hayvanlarını açlık ve susuzluktan korumak için yaptırdığı çiçeklik görünümlü su ve yiyecek kapları, ilçenin belli bölgelerine yerleştirdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Sokak hayvanları unutulmadı

Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, özellikle köylerde vatandaşların bakmadıkları köpekleri getirip ilçeye bıraktığını ve sayılarının her geçen gün arttığını söyledi. Karadavut, sokak hayvanlarını açlık ve susuzluktan korumak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Hem ilçemizi güzelleştirmek hem de sokak hayvanlarına yiyecek ve su konulabilecek şekilde çiçeklik yaptırdık. Yaptırdığımız 10 çiçekliği ilçemizin belirli noktalarına yerleştirdik" dedi. 
Yiyecek kaplarına mama ve su koyduklarını ifade eden Karadavut, "Kedi ve köpekler gelip bunlardan karınlarını doyuruyor, sularını içebiliyor. Bu çalışmamız bundan sonra da devam edecek. Halkımızdan bu yiyecek kapları boşaldığında yemek ve ekmek bıraksınlar. Su doldursunlar " diye konuştu. 
Başkan Karadavut, ilçede bir hayvan barınağına ihtiyaç bulunduğuna da dikkati çekerek, "Çevre köylerden vatandaşlar bakmadıkları köpek ve kedileri getirip ilçeye bırakıyorlar, hayvanların sayısı her geçen gün artıyor. Belediye olarak bizim de bir hayvan barınağı yapmaya bütçemiz el vermiyor. Bu hayvanları korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bir hayvan barınağı olsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.
 

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