Sokak hayvanları aç kalmıyor

HİYADER gönüllü besleme üyesi Fahri Genç, belediye ekipleriyle birlikte yiyecek bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanlarının aç kalmaması için cadde ve sokakları gezerek yiyecek bıraktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda 5199 kanun gereği sokakta yaşayan canlılarımıza birey hakkı verildiğini ifade eden Besleme Üyesi Fahri Genç, sokakta yaşayan canlılara sahip çıkılması gerektiğini belirterek şu ifadelerde bulundu: “Yerköy Belediye Başkanlığı, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma komutanlığı ve HİYADER Yerköy gönüllü besleme grubu üyeleri olarak Yerköy'de sokakta yaşayan canlılarımıza sahip çıkıyoruz. Biz insanların fıtraten merhamet duygusuyla yaratan Yüce Rabbimiz, sadece insanlara değil tüm canlılara karşı merhametli olmamızı istemektedir. Peygamber Efendimizin rahmet vesilesi olarak gördüğü bu günahsız canlıları, bizler hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Bizler her gün ilçenin belli noktalarına ekipler olarak, kış mevsimi ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yem bırakıyoruz. Bizlere her zaman desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanı sayın Ferhat Yılmaz'a, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca’ya, İl Emniyet müdürümüz sayın Murat Esertürk’e, İş adamı Bayram Saygın’a, 15 Temmuz Gazimiz Sayın Muhammet Tekin’e, bizleri her konuda yardımcı olmaya çalışan Tüfekçi Bekir Erdem'e, Gültepe Mahallesi sakinlerinden Yasemin Alıcı’ya, bize destek olan her kese teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Bu vesileyle sivil toplum kuruluşlarına ricamız, lütfen sokakta yaşayan canlılara Allah Celle Celalühü dilsiz kullarını sahip çıkalım. Bu canlılar bize emanet lütfen her konuda yardımcı olalım yardımımız esirgemeyelim. Mama konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz Yozgat valiliğimizden gelen mamaları Yerköy'de yaşayan köpeklerimiz yemiyor. Gelen kedi mamalarını yediriyoruz. Buradan yetkililere Allah rızası için sesleniyorum lütfen emanetlerimize en iyi şekilde en iyi mamaları gönderelim kesinlikle burada bir art niyetimiz söz konusu olamaz, bu duygu ve düşüncelerle 5199 kapsamına Tabiri caizse bir fırsata çevirip en kısa zamanda Çiçekdağı, Köseli, Akçakent, Yerköy birleşip Tabiri caizse dört dörtlük bir barınağın yapılmasını önemle ve ciddi bir şekilde adım atılmasını dört gözle bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle evlerimizin önüne iş yerlerimizin önüne yemek ve su bırakalım onlar da bizim gibi can taşıyorlar. Şimdiden herkese teşekkür ederim.”