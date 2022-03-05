‘Soğuk üşütür, iyilik ısıtır’

Kampanya kapsamında öğrenciler tarafından toplanan parayı İlçe Müftüsü Mustafa Kayış’a teslim eden Okul Müdürü Mehmet Ünlü, Müftülük tarafından başlatılan yardım kampanyasına öğrencilerin duyarsız kalmadığını söyledi. Ünlü, "Kampanyayı duyunca biz de öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle bin lira topladık. Topladığımız bu parayı Müftümüz Mustafa Kayış Bey'e teslim ettik. Duyarlılıklarından dolayı öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi. •aa•

