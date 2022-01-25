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Şoförler dikkat

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Latif Altın, tüm şoförleri, buzlanma ve kar yağışına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, şoförlerin sadece kanunu değil, aynı zamanda vicdani sorumluluğu da yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

25 Ocak 2022 Salı 00:44
Şoförler dikkat

Yozgat’ta hafta sonu başlayan kar yağışı sevinçle karşılaşırken bir çok tehlikeyi de beraberinde getirdi. Sürücülerin zor anlar yaşamasının üzerine Akdağmadeni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Latif Altın, zorda kalmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiğine değindi.

ÖZEL ARAÇLAR TRAFİĞE ÇIKARILMAMALI

Sürücülerin yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirten Altın, “Yollardaki buzlanmalardan dolayı her yıl görmeye alıştığımız kaza sahnelerini bu yıl yaşamak istemiyoruz. Sürücülerimizi yollarda daha dikkatli olmaya davet ediyorum” diye konuştu. Başkan Altın, sürücülerin ve yolcuların can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven içinde yolculuk edebilmeleri için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı, “Kar yağışının ardından ağır hava şartları, sürücülerin görüş mesafesini kısaltmakta, bunun sonucunda da ciddi kazalar meydana gelmektedir. Bu kazaların önüne geçilebilmesi adına sürücülerimiz önlemlerini almalıdır. Hatalı sollama, yakın takip ve şerit ihlali gibi, trafik kazalarında büyük rol oynayan kural dışı davranışlarda kesinlikle bulunulmamalı. Sürücüler ve araçtaki diğer yolcular mutlaka emniyet kemeri takmalı. Şehirlerarası taşımacılık yapan sürücülerin araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz gibi aletleri bulundurmaları gerekir. Mecbur kalınmadıkça, olumsuz hava ve yol koşullarında özel araçlar trafiğe çıkarılmamalı.” Altın, alınacak olan bu tür pratik önlemlerle, hem kazaların yaşanmasının engelleneceğinin, hem de olası bir kazada can güvenliğinin rahatlıkla sağlanmış olacağının altını çizdi.

TÜM ÖNLEMLERİ ALDIKTAN SONRA TRAFİĞE ÇIKMASINI RİCA EDİYORUZ

Altın, “Kış aylarında yollarda yaşanan don olaylarından dolayı çok sayıda kaza meydana, geliyor. Ayrıca gizli buzlanmalar da büyük tehlike oluşturuyor. Zor koşullarda görev yapan sürücülerimiz tüm önlemleri aldıktan sonra trafiğe çıkmasını rica ediyoruz” dedi. Sürücüleri tedbirsiz biçimde yola çıkmamaları konusunda uyaran Altın, yollarda kış şartlarının göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin alınması halinde trafik kazalarının oluşmasının engelleneceğini söyledi.

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