SiTEDE SONA GELiNDi

Açıkel, projenin hayata geçirilmesinin Sarıkaya’ya çok şey katacağını, ilçe merkezini büyük ölçüde rahatlatacağını kaydetti. Açıkel, “Oto alım satımı için ilçemize gelen insanların daha rahat bir şekilde diledikleri esnafa ulaşabilme imkanına kavuşacak. İlçemiz merkezinde bulunan galerilerden özellikle bu iş yerlerimizin üzerindeki binalarda yaşayan vatandaşların da sıkıntılarını gidermiş olacaktır” dedi.

Başkan Açıkel, galericilerin bir sitede toplanmasıyla birlikte ilçe merkezinde araç konusunda oldukça rahatlayacağını sözlerine ekledi.

