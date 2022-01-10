Sis uyarısı

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan İsmail Kaplan, sis nedeniyle ilçede görüş mesafesinin yer yer 30-40 metreye kadar düştüğünü belirtti. Özellikle geceleri oluşan yoğun sis nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediğini, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandığını belirterek, "Sürücülerimiz özellikle siste meydana gelebilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmalı. Yine sisli bölgelerde trafikte ilerlerken farlarını mutlaka açık tutsunlar. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını da mutlaka azaltsınlar’’ dedi. •aa•