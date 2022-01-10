Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sis uyarısı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan yoğun sise karşı sürücüler uyarıldı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:56
Sis uyarısı

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan İsmail Kaplan, sis nedeniyle ilçede görüş mesafesinin yer yer 30-40 metreye kadar düştüğünü belirtti. Özellikle geceleri oluşan yoğun sis nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediğini, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandığını belirterek, "Sürücülerimiz özellikle siste meydana gelebilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmalı. Yine sisli bölgelerde trafikte ilerlerken farlarını mutlaka açık tutsunlar. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını da mutlaka azaltsınlar’’ dedi. •aa•

Anahtar Kelimeler:
Sis UyarısıYozgatIlerigazetesiOcakPazartesiHaberYoğunSisSürücülerUyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miniklerden tekerlekli sandalye yardımı
Miniklerden tekerlekli sandalye yardımı
Çocuklarla oyun oynadı
Çocuklarla oyun oynadı
Yasak hakkında bilgilendirdiler
Yasak hakkında bilgilendirdiler
Sıcak Yemek Hizmeti
Sıcak Yemek Hizmeti
Kur’an Kursunu ziyaret etti
Kur’an Kursunu ziyaret etti
Çocuklar üşümeyecek
Çocuklar üşümeyecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim