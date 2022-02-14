Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sırçalı’da arama çalışması

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı Beldesinde, kayıp olan şahıs için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

14 Şubat 2022 Pazartesi 00:19
Sırçalı’da arama çalışması

Sırçalı Belde halkı ile birlikte Jandarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Kasaba halkından Ahmet Görkemli’nin Cuma günü belediye personelleri tarafından 4-5 gündür kasaba içerisinde görülmediği ve evinde de olmadığının tespit edildiğini söyledi. Kayıp şahsın bulunması için Jandarma’ya bildirdiklerini hatırlatan Koçyiğit, Jandarma ve Yozgat Valiliği İl AFAD ekipleri tarafından arama işlemi başlatıldığını, Şahsın Devecipınar köyünde ve Boğazlıyan ilçesinde görüldüğünü, hayatta olduğunun belirlendiğini vurgulayarak, arama çalışmalarını devam ettiğini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Sırçalı’da Arama çalışmasıIlerigazetesişubatPazrtesi2022YozgatBoğazlıyanSırçalı BeldesiKayıpşahısArama KurtarmaçalışmalarıJandarmaAFADFerit Koçyiğit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Nefes' oyunu sahne aldı
'Nefes' oyunu sahne aldı
Öğrencilere destek
Öğrencilere destek
Kaymakamdan Veda
Kaymakamdan Veda
Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Çalmadık kapı kalmayacak
Çalmadık kapı kalmayacak
Denetimler arttırıldı
Denetimler arttırıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim