Sırçalı’da arama çalışması

Sırçalı Belde halkı ile birlikte Jandarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Kasaba halkından Ahmet Görkemli’nin Cuma günü belediye personelleri tarafından 4-5 gündür kasaba içerisinde görülmediği ve evinde de olmadığının tespit edildiğini söyledi. Kayıp şahsın bulunması için Jandarma’ya bildirdiklerini hatırlatan Koçyiğit, Jandarma ve Yozgat Valiliği İl AFAD ekipleri tarafından arama işlemi başlatıldığını, Şahsın Devecipınar köyünde ve Boğazlıyan ilçesinde görüldüğünü, hayatta olduğunun belirlendiğini vurgulayarak, arama çalışmalarını devam ettiğini sözlerine ekledi.