Sırçalı’da ağaçlandırma

Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Sonbaharın son deminde eski mezarlık bölgesinde 30 adet büyük Ladin çamı, 300 adet 1.5 metrelik sedir ağacı, Sırçalı dağında yeni bir boş alan değerlendirilerek 650 adet 1.5 metrelik sedir ağacının dikiminin yapıldığını söyledi. Başkan Koçyiğit, ‘’İlkbaharda da Ihlamur, Akçaağaç, Atkestanesi, Süs elması, Japon ayvası, Berberis, Ateş dikeni gibi fidanlarda yeni mezarlık ve kasabamız cadde ve sokaklarında toprakla buluşturulacaktır. En başta Sırçalı’daki çamlığımızın her karışında emeği çabası alın teri olan sevgili Murat Korkmaz hocama kasabamızın dört bir yanındaki fidanlarda ve bu yıl diktiğimiz, dikeceğimiz fidanlarda maddi katkısı olan tüm hemşerilerime, emeği geçen tüm çalışanlara şahsım ve kasabam adına teşekkür ederim’’ dedi.