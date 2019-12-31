İlkokul ve Ortaokul kategorisinde gerçekleştirilen yarışmaya, ilçedeki okullarından çok sayıda katılım oldu. Serbest dalda gerçekleştirilen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
31 Aralık 2019 Salı 04:04
ÇEKEREK Atatürk Ortaokulu'nun geleneksel olarak düzenlediği okullar arası şiir yarışması yapıldı.
İlkokul ve Ortaokul kategorisinde gerçekleştirilen yarışmaya, ilçedeki okullarından çok sayıda katılım oldu. Serbest dalda gerçekleştirilen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.