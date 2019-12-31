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Şiir Yarışması

ÇEKEREK Atatürk Ortaokulu'nun geleneksel olarak düzenlediği okullar arası şiir yarışması yapıldı.

Şiir Yarışması

ÇEKEREK Atatürk Ortaokulu'nun geleneksel olarak düzenlediği okullar arası şiir yarışması yapıldı.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Şiir Yarışması

İlkokul ve Ortaokul kategorisinde gerçekleştirilen yarışmaya, ilçedeki okullarından çok sayıda katılım oldu. Serbest dalda gerçekleştirilen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Şiir Yarışması
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