Sıfır borç, büyük hizmet

Belediye Başkanı Suphi Daştan, düzenlediği bir basın toplantısı ile belediyenin 13 yılını ve projeleri anlattı.

3 yıldan bu güne ilçede Akdağmadeni’ne hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet etmeye devam ettiğini vurgulayan Daştan; “Geriye doğru bakıldığında ilçemizin her köşesinde ilmek ilmek işleyerek gerçekleştirdiğimiz projeler yükselmiştir.Bu geçen süre zarfında yapmış olduğumuz projelerimizi gelir ve giderlerimizi şeffaf belediyecilik anlayışıyla anlattığımız toplantımızda ortaya çıkan tablo ; İlçemizde 13 yıl gibi bir sürede belediyemiz öz kaynaklarıyla 97 Milyon TL’ lik yatırım yaparak ,bu alanda bir rekora imza atmış bulunmaktayız” dedi.

Hizmet ve yatırımlarımızı ilçemizin bir ucundan diğer bir ucuna yayarken halkımızın isteklerini ihtiyaçlarını hiç bir zaman göz ardı etmedik diye sözlerine devam eden Daştan, şunları aktardı: “13 yılda rutin belediyecilik hizmetlerinin yanısıra sosyal ve kültürel alanda çalışmalarımızı da aksatmadık. Milyonluk yatırımlar olan Ticaret ve Kültür Merkezi , Yeni Şehirler Arası Yolcu Terminali ,Çok Amaçlı Konferans Salonu,Kapalı Semt Pazarı, Aile Yaşam Merkezi,Alt yapı çalışmaları , 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, Belediye Hizmet Binası ve saymakla bitiremeyeceğimiz projelerimizi halkımızla buluşturduk.2017 yılında da aynı şevk ve azimle çalışmalarımız devam edecektir.”

SIFIR BORÇ

Belediye kaynaklarını en iyi şekilde kullanıp Akdağmadeni halkına en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Daştan; “2004 yılında göreve başladığımızda Yozgat Belediyesinden sonra en borçlu Belediye Akdağmadeni Belediyesiydi.Tüm bu hizmetleri ilçemizde gerçekleştirirken belediye bütçesinde de gerekli çalışmalarımızı yapıp belki ülkemizde çoğu ilçe belediyelerinin yakalayamadığı bir başarıyı göstererek geçmişten kalan borçları kapatıp 13 yılda 97 Milyonluk yatırım yaparak 2016 yılını borçsuz kapattık. Hedefimiz bilgi birikim ve tecrübelerimizle Akdağmadeni’ni sürekli Modern , çağdaş bir kent halinde tutmaktır” dedi.

“Hizmetlerimizin temeli sürekli sevgi ve azimdir” diyen Belediye Başkanı Suphi Daştan, şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da bir çok yeni projeyi hayata geçireceğiz .

Özetle Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’ye Şeyh Edebali’nin verdiği ‘‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’’ nasihatini unutmayarak yolumuza emin adımlarla devam ederek Akdağmadeni’ne ve değerlerimize sahip çıkıp vatandaşlarımızla el ele birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi geleceğe taşıyacağız.”