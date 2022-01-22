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SIFIR ATIK KÜTÜPHANE

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün her ilçede sıfır atık kütüphane çalışmaları başladı. Bu kapsamda Saraykent ilçesinde yapımı tamamlanan sıfır atık kütüphanesi öğrencilerin ve halkın hizmetine sunuldu.

22 Ocak 2022 Cumartesi 00:21
SIFIR ATIK KÜTÜPHANE

Saraykent Halk Eğitim Merkezinde öğrenci ve halkın hizmetinde olan kütüphane tamamen sıfır atık malzemelerden oluşturuldu. Kullanılmayan sıralar, okul kapıları, müzik aletleri, tekstil malzemeleri "Sıfır Atık" projesiyle dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hale getirildi. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, kullanılmayan "Sıfır Atık" projesiyle Halk Eğitim Müdürlüğünde herkesin yararlanabileceği bir kütüphane oluşturduklarını belirterek, Saraykent’te bir ilk olduğunu söyledi. Doğan, yaptığı açıklamada; ‘’kütüphanesiz okul kalmayacak projesi ile bütün okullarımız kütüphaneye kavuşmuştur. Kütüphanesi olmayan Halk Eğitim Merkezi’ne de sıfır atık malzemelerden kütüphane oluşturduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu ‘Kitaplara Göz Değsin’ kampanyası ile kütüphanemizin kitaplarını topladık. Kütüphanemizin yapılmasında emeği geçen başta Halk Eğitim Müdürümüze ve kitap bağışlayan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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