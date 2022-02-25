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Sıfır atık eğitimleri başladı

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesinde, Belediye tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında okullarda atık yönetimi eğitimi verilmeye başlandı.

25 Şubat 2022 Cuma 00:03
Sıfır atık eğitimleri başladı

Çevre Mühendisi Sibel Yüce tarafından ilk olarak 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrencilere atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması, çevre temizliği ile sıfır atık projesinde belediye çalışmalarına yapacakları katkı hakkında detaylı bilgiler verildi. 
Belediye Başkanımız Nezih Yalçın okul ziyaretinde yapılan ve planlanan hizmetler hakkında öğretmenlerle istişare ederken, öğrencilerle de bir araya gelerek eğitim programına katıldı. Tüm öğrencilerin birer doğa kahramanı olacağına inancının tam olduğunu belirten Yalçın öğrencilere yapmış olduğu konuşma, "İlçemizde başlatmış olduğumuz ‘Sıfır Atık Projesi’ geleceğimiz için çok önemlidir. Atıkları geri dönüşüme kazandırmak hem çevremizi korumak, hem kaynaklarımızı daha verimli kullanmak, hem de ilçe ekonomimize katkı sunmak için büyük önem ifade etmektedir. Daha temiz ve yaşanılabilir bir Akdağmadeni için, daha güvenli bir gelecek için çalışırken tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi ekibimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. El birliği ile hiçbir atığın boşa gitmesine, doğayı kirletmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. 
En çok atık biriktiren okulla çeşitli hediyeler verileceğini ve öğrencilerin gayretlerinin karşılık kalmayacağını ifade eden Yalçın, "Akdağmadeni Belediyesi olarak çocuklarımıza çevre bilincini aşılayan saygıdeğer öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Programımızı büyük bir ilgiyle takip edip hemen uygulamaya geçen sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.  Sıfır Atık çalışmamızı her eve, her bireye ulaştırmak ve sürdürülebilir hale getirmek için ziyaret ve eğitim programlarımıza ilçemizde bulunan tüm okullarımızda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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