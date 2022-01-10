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Sıcak Yemek Hizmeti

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermek için başlatılan ‘Aşevi Projesi’ devam ediyor.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:47
Sıcak Yemek Hizmeti

1999 yılından bu yana hizmet vermekte olan, İlçedeki yaşlı, engelli, hasta ve hanede yemek yapamayacak durumda olan yaklaşık 120 kişiden oluşan 57 aileye sıcak yemek hizmeti sunan Çekerek Aşevi tarafından vakıf aracı ile vatandaşların evlerine sıcak yemek götürülmeye devam ediliyor. Çekerek Kaymakamlığı Hayrettin Buğra Güzel, ‘’Aşevi Projemiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti vermekteyiz. Muhtaç durumdaki yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapamayacak durumda olan herkes faydalanabilir’’  dedi. Güzel, projeden faydalanmak isteyenlerin İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurabileceğini söyledi. •Sümeyye İlhan•

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