Sıcak su boruları döşeniyor

Karadikmen köyünde çıkartılan, Akdağmadeni Belediyesi tarafından işletim hakkı satın alınan 50 derece sıcaklıkta, saniyede 100 litre/debiye sahip sıcak suyun ilçe merkezine getirilme çalışmalarına hız verildi.

Yaklaşık 7,5 milyon liraya ihale edilen proje kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlanıp, sıcak su ilçeye ulaştığında yapılacak yatırımlarla değerlendirilecek.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, ‘İlçemiz için her zaman büyük düşünüp büyük işler başardık. Sıcak su ilçemize geldiğin de doğa harikası ormanlarımız, derin tarihi geçmişi ve tarihi tescilli yapılarıyla birlikte bir turizm merkezi haline gelecektir. İlçemiz için her alanda yükselen ve devam eden projelerimiz Akdağmadeni'nin geleceğini sağlam temellere bağlamıştır’ dedi.