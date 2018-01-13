Seviye tespit sınavı

3 bin 380 öğrencinin katıldığı sınavlarda, öğretmenler kendi kurumları dışındaki okullarda görevlendirildi. Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim öğretim gören öğrencilerin seviyesini belirlemek, eksik ve aksaklıkları tespit etmek amacıyla seviye tespit sınavını gerçekleştirdi. Öğretmenlerin kendi okulları dışında görevlendirildiği sınavda, orta ve lise öğrencilerinin seviyelerine göre sorular yöneltildi. Merkezi Sistem Sınavı'nı aratmayacak titizlikte ve güvenlikte gerçekleştirilen sınav, hiç bir aksaklık yaşanmadan sonuçlandı.