SERViSLERE YAKIN TAKiP

Sabahın erken saatlerinde denetleme alanında hazır bulunan denetleme ekibi, taşımalı servis araçlarını durdurarak, taşıma ihalesinde belirtilen şartlar doğrultusunda tüm öğrencilerin güvenliğini sağlamak üzere denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerde servis şoförlerine araçlarında donanımsal olarak bulundurulması gerekenler ayrıca öğrencilerin güvenliğinin sağlanabilmesi noktasında bilgiler verildi. Şube Müdürü Çağlıyan, değişen okul servis araçları yönetmeliğine dikkat çekerek, ‘’Öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerinden alınıp, eğitim yuvalarına gelmeleri bizim en önemli önceliğimizdir. Bu konu da servis araçları şoförlerine servis yönetmeliği, ilk yardım ve öğrenci güvenliğini sağlamaya yönelik eğitimler verdik. Verilen eğitimler neticesinde ise başarılı olan servis şoförlerine sertifika vererek servis araçları taşıma ihalesini yaptık. Umarım tüm şoförlerimiz yapılan tüm eğitimlerden maksimum fayda sağlayarak kazasız belasız bir şekilde görevlerini icra ederler’’ dedi.

Denetimler esnasında servis araçları şoförlerine araçlarında görülen eksiklikler ve hatalar konusunda uyarılar da bulunuldu.

