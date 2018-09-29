Servis şoförlerine eğitim

Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen trafik eğitimine, Taşımalı Servis Şoförleri ve Bizim Tur Kooperatif Başkanı Yusuf Coşkunyürek katıldı. İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memuru Ramazan Kırdar tarafından verilen eğitimde, okul servis araç şoförlerine trafikte uyulması gereken kurallar görsel olarak anlatıldı. Seminerde, son beş yılda okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarında en çok ihlal edilen kurallar üzerinde duruldu. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Mucuk, "Araçlarınızda minik canları, umutlarımızı ve yarınlarımızı taşıyorsunuz. Büyük sorumlulukla yüklü olduğunuzun biran bile bilinci dışına çıkmayalım. Tüm kurallara riayet edelim. Yasal sorumluluktan ziyade vicdani olarak rahat olmak için hataya izin vermeyelim" dedi.



Şube Müdürü Hakan Mucuk, toplumun bir parçası olan, geleceğimize yön verecek öğrencilerde güvenli trafik hakkında farkındalık oluşturmak, konunun önemine dikkat çekmek için yürüttükleri çalışmalarla, öğrencilere, aslında topluma yatırım yaptıklarının bilincinde olduklarını kaydetti. Mucuk, ‘’Bizlere teslim edilen ve yarınlarımızın sahipleri olan çocuklarımızın eğitimi bizim için ne kadar önemliyse, şüphesiz onların can güvenliği de bizim için bir o kadar önemlidir. Toplumdaki her birey trafik kurallarına uymanın kendisinin ve başkalarının güvenliği için olmazsa olmaz olduğu bilinciyle hareket etmelidir. Kurallara uymak, insanın hem kendisine hem de topluma karşı bir yükümlülüğüdür’’ diye konuştu. Trafik eğitimi görsel sunu ve bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, soru cevap şeklinde devam etti.