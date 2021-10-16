Servis şoförlerine eğitim

2021-2022 eğitim öğretim yılı taşıma servis şoförlerine bilgilendirme toplantısına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bora, Trafik Polisi Habib Karaoğlu, Dr. Medine Palabıyık katıldı. Trafik kuralları hakkında Habib Karaoğlu bilgilendirmede bulundu, ardından ilk yardım hakkında Dr. Medine Palabıyık hazırlamış olduğu sunumunu gerçekleştirdi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bora, sunumlarını gerçekleştiren Trafik Polisi Habip Karaoğlu, Dr. Medine Palabıyık ve semineri büyük bir dikkatle takip eden servis şoförlerine teşekkür etti.