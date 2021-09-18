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Servis şoförlerine eğitim

Yozgat Akdağmadeni İlçesi’nde taşımalı eğitim kapsamında okul servis şoförlerine yönelik eğitim semineri verildi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:52
Servis şoförlerine eğitim

Akdağmadeni Öğretmenevinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan başkanlığında yapılan eğitime, kurumları temsilen Emniyet Müdürlüğünden Polis Memuru Bilan Ceylan, Jandarma Trafik Şubeden Kd. Üçvş. İlhan Erodabaşı, İlçe Jandarma Komutanlığından J. Asb. Çvş. Rıdvan Kılıç, Toplum Sağlığı Müdürlüğünden Kurum Müdürü Raşit Göleli, S.S MadenTur Kooparatif Başkanı Zekeriya Güvenç ve servis şoförleri katıldı. Şoför davranışları ve öğrencilerle iletişim kuralları konusunda katılımcılar bilgilendirildi.  Taşıma sürecinde uyulması gereken okul kuralları, Trafik kazası nedenleri ve alınacak önlemlerle ilgili uyarılar yapıldı. Güvenli araç kullanımı ve sürüş psikolojisi, İş sağlığı ve güvenliği,  Trafik kuralları, Bulundurulması gereken belgeler, araç-gereçler, Trafik adabı, Öğrenci Sağlığı, Covid-19 sürecinde uyulması gereken kurallar, alınması gereken tedbirler ve ilk yardım konularında da ilgili kurum temsilcileri tarafından seminer verildi.

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