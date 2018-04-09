Servis Şoförleri eğitildi

Taşımacılığın çok yaygın olduğu Çayıralan ilçesinde farkındalık yaratmak, oluşabilecek olumsuz durumları önlemek amacıyla Çayıralan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servisi taşımacılığı yapan şoförlere 30 saatlik ‘Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi’ kursu verildi. Kurs sayesinde öğrenci taşıma hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Kursun açılmasının ana sebebinin ‘Okul Servis Araç Sürücüleri’ olarak görev yapan kişilerin niteliklerine ilişkin basında çıkan haberlerin önünü kesmek, kamuoyunda oluşan hassasiyeti gidermek, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap vermek olduğu hatırlatıldı. Kurs boyunca eğitime katılan servis sürücülerine, ulaşım hizmetini gerçekleştirmede kurallara uymaları, seyahat esnasında iletişimi güçlendirmeleri, karayolunda sürüş tekniğine uygun güvenli ve ekonomik araç kullanmaları, direksiyon uygulamaları yapabilmeleri, trafik kurallarını bilip, uygulamaları, trafik kazaları, oluş nedenleri hakkında bilgi sahibi olmaları, ayrıca okul taşıtları, okul taşıt sürücülerinde bulunması gereken özellikler ile ilgili bilgi sahibi olmaları, öğrencilere karşı olumlu tutum, davranış geliştirmeleri, öğrencilerle sağlıklı, etkili bir iletişim kurmaları, okul taşıtlarıyla öğrenci taşımaya ilişkin genel kural, ilkeler hakkında bilgiler verildi. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, geleceğimizin teminatı öğrencileri korumak, güvenliğini sağlamak herkesin görevi olduğunu hatırlattı. Bozdağ, okul ortamı, fiziki şartları en uygun hale getirirken atlamamız gereken en önemli noktalardan birisinin de öğrenci servisleri olduğunu söyledi. Yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlere belgeleri, Kaymakam Fatih Eroğlu, Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş, okul servis araç sürücülerini temsilen Bizim Tur Kooperatifi Başkanı Yusuf Coşkunyürek, daire amirleri tarafından törenle verildi.