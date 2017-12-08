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Servis şoförleri bilgilendirildi

AKDAĞMADENİ'nde lise eğitimi gören öğrencilerin taşımalı servisini yapan servis şoförleriyle bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Servis şoförleri bilgilendirildi

AKDAĞMADENİ'nde lise eğitimi gören öğrencilerin taşımalı servisini yapan servis şoförleriyle bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Servis şoförleri bilgilendirildi

Akdağmadeni Öğretmenevinde yapılan toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, servis şoförleriyle problemleri çözmek için bir araya geldiklerini söyledi. Ceylan, "Bundan sonra servisler denetlenecek ve hatalı olan arkadaşlara cezai işlem uygulanacak" dedi.
Şube Müdürü Ömer Özdemir ise öğrencilerin can güvenliğinin kendileri için her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Çocukların güvenliği için araçlara takip cihazı takılacak ve bize bir şifre verilecek biz o şifreyle aracı cep telefonundan takip edeceğiz" şeklinde konuştu. Toplantı okul müdürleri ve servis şoförlerinin öğrencilerin servise hangi saat aralığında binmeleri konusundaki görüş alışverişi ile sona erdi.

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