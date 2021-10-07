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SERTiFiKALARINI ALDILAR

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Konya’da düzenlenen işbaşı eğitimi programına katılan gençler eğitimlerini tamamlamalarının ardından sertifikalarını da aldı.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:41
SERTiFiKALARINI ALDILAR

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden, Temmuz ayı içerisinde Konya’da düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan 24 teknik lise öğrencisi, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Konya’da işbaşı yaparak, belge almaya hak kazanan öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti. Coşar, ‘’Konya’da düzenlediğimiz işbaşı eğitim programı ile kişisel gelişim kurslarını başarıyla tamamlayan gençlerimize sertifikalarını verdik. Gençlerimizin kendilerini en güzel ve en donanımlı şekilde yetiştirmeleri için yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.  Başkan Coşar, Konya’da düzenlenen her biri alanında uzman eğitmenler tarafından nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla sunulan işbaşı eğitim programının tamamlanmasının ardından, Konya Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerde bazı öğrencilerin de işbaşı yaptıklarını hatırlattı. Coşar, Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi ile birlikte nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla protokol imzaladıklarını, bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde Konya’da düzenlenen uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen işbaşı eğitimi programına 24 teknik lise öğrencisinin, 3 sorumlu öğretmen ve idarecileriyle birlikte katıldıklarını bildirdi. Coşar, ‘’Gençlerimize kendilerini geliştirebilmeleri için bilgisayarlı kaynak teknolojileri, CNC makina kullanımı gibi birçok alanda eğitim verildi. Bu sayede gençlerimiz eğitim sonunda sertifika sahibi oldu. Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız bu tür çalışmalarımız ile her biri alanında donanımlı gençler yetiştirerek, ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemiz de istihdam sağlama potansiyeli olacak firmalarda çalışma imkanı sunmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu. 

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