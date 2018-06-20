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Şenlik başladı!

SORGUN Geleneksel Gurbetçiler Şöleni başladı. Sorgun Belediyesi tarafından bu sene 10’ncusu düzenlenen Geleneksel Gurbetçiler Şöleni yağlı start aldı.

Şenlik başladı!

SORGUN Geleneksel Gurbetçiler Şöleni başladı. Sorgun Belediyesi tarafından bu sene 10’ncusu düzenlenen Geleneksel Gurbetçiler Şöleni yağlı start aldı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Şenlik başladı!

Aydınlıkevler Mahallesi’nde düzenlenen güreş törenlerine Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Sibel Yıldırım, bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ilçede bu sene 10’ncusu düzenlenen şenliklerde Sorgun halkının bir araya geleceğini söyleyerek, şenlik etkinliklerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz ise şölenin güreş müsabakalarıyla başladığını, akabinde farklı etkinliklerle birlikte konserler verileceğini ifade etti. Murat Gürbüz, “Etkinlik kapsamında 20 Haziran Çarşamba günü Yozgat Sürmeli Topluluğu, sanatçı Gülay Korkmaz ve akabinde ünlü sanatçı Uğur Işılak sahne alarak halkımıza doyumsuz bir gece yaşatacak” diye konuştu.

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