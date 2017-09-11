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Şengök ilçeden ayrıldı

Hatay’ın Defne İlçesi'ne atanan Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök, 4 yıldır görev yaptığı Yerköy’de vatandaşlarla, esnaflarla ve Hükümet Konağı personeli ile vedalaşarak yeni görev yerine dualarla uğurlandı. 

Şengök ilçeden ayrıldı

Hatay’ın Defne İlçesi'ne atanan Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök, 4 yıldır görev yaptığı Yerköy’de vatandaşlarla, esnaflarla ve Hükümet Konağı personeli ile vedalaşarak yeni görev yerine dualarla uğurlandı. 

11 Eylül 2017 Pazartesi 07:00
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Şengök ilçeden ayrıldı

Hatay’ın Defne İlçesi'ne atanan Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök, Yerköy Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenle uğurlandı. 

Vedalaşma törenine Kaymakam Şengök’le birlikte, Hükümet Konağı personeli, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Uğurlamaya gelenlerle kaymakamlık binası önünde hatıra fotoğrafı çektiren Şengök; “4 yıl boyunca zevk ve gururla görev yaptığım Yerköy'den bugün itibari ile ayrılıyorum.Bu süre içerisinde güzel işler yapmamızda bizlere destek olan valimize,mesai arkadaşlarıma,siyasi parti temsilcilerimize,köy ve mahalle muhtarlarımıza,bizleri evlatları gibi gören ve dualarını esirgemeyen şehit anne ve babalarına,sivil toplum örgütlerimize,basın mensuplarımıza ve tüm Yerköylü hemşerilerime sonsuz teşekkürler.Allah'a emanet olunuz” dedi.

Biz de İleri Gazetesi olarak Şengök’e yeni görev yerinde başarılar diliyoruz.

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