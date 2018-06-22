Sel zarar verdi

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdali, Kapaklı, Akpınar ve Üçkuyu köylerinde kesintisiz yağan yağmur, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören ve Fehimli köylerindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Eskiören ve Fehimli'de yaşanan sel felaketinden dolayı yaklaşık 100 dekar ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Çok sayıda pancar tarımında kullanılan sulama borusu zarar gördü. Eskiören ve Yenifakılı ulaşım yolu selden dolayı trafiğe kapandı. Sel felaketinin devam ettiği saatlerde Yenifakılı İl Genel Meclisi Üyesi Cevdet Arslan hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Arslan, "Henüz resmi olarak hasar tespiti yapılmadı ancak, yaklaşık 100 dekarlık tarım arazimiz sular altında kaldı. Özellikle pancar ve buğday ekili tarlalar ciddi şekilde zarar gördü. Geçen ay da sel felaketi yaşamıştık ancak ben böyle bir felaketi ilk defa görüyorum. Köylerimizde son 3 saattir yağış yok. Şu anda da yok. Ama ne hikmetse 2 saattir selin arkası kesilmiyor. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdali, Kapaklı, Akpınar ve Üçkuyu köylerine öğleden akşama kadar yağış almış. Buralar yüksek kesimdeki köyler ve arazilerimiz birbirine çok yakın. Selin bu kesimlerden gelen yağmur suları olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü geleceği başka yer yok. Ciddi mal kayıpları var, can kaybının olmaması tek tesellimiz" dedi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi kepçe ve greyderleri aracılığıyla yol trafiğe açıldı.