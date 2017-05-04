Şehitlikte çalışma

Yerköy’de vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden asker ve polislerin ebedi istirahatgahları olan şehitlikle çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve çeşme yapımı devam ediyor. Yerköy’de yaklaşık 6 yıl sonra şehitlikte geniş çaplı çevre düzenlemesi başlatıldı. Yerköy Belediyesi çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması yaparken Yerköy Kaymakamlığı Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla çeşme yaptırıyor. Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, mevsim şartlarının düzelmesinin ardından şehitlikte çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin ebedi istirahatgahlarının çehresinin değişeceğini belirten Ağaoğlu, bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerimiz için ne yapılsa haklarının ödenemeyeceğini ifade etti. Ağaoğlu, "Şehitlerimizin mekanı olan, Yerköy Şehitliğinde çevre düzenlemesi ile birlikte ağaçlandırma çalışmalarına hız verdik. Şehitlik içerisinde bozulan yollar düzeltildi. Fidan dikimlerimiz devam ediyor” dedi. Ağaoğlu, şehitlik içerisinde ihtiyaç haline gelen çeşmenin yapımı da Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla yapıldığını kaydetti. Öte yandan, 2012 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, bölücü terör örgütünce askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılan mayın ve akabinde çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yıldız adına babası Halil Yıldız, 2014 yılında mescit, şadırvan ve giriş kapısı yaptırmıştı.