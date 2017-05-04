Ana Sayfaİlçeler

Şehitlikte çalışma

04 Mayıs 2017 Perşembe 23:59
Bu haber 19 kez okundu

Yerköy şehitliğinde belediye ekipleri çevre düzenlemesi yaparak ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yapıyor.

Şehitlikte çalışma
Yerköy’de vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden asker ve polislerin ebedi istirahatgahları olan şehitlikle çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve çeşme yapımı devam ediyor. Yerköy’de yaklaşık 6 yıl sonra şehitlikte geniş çaplı çevre düzenlemesi başlatıldı. Yerköy Belediyesi çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması yaparken Yerköy Kaymakamlığı Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla çeşme yaptırıyor. Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, mevsim şartlarının düzelmesinin ardından şehitlikte çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin ebedi istirahatgahlarının çehresinin değişeceğini belirten Ağaoğlu, bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerimiz için ne yapılsa haklarının ödenemeyeceğini ifade etti. Ağaoğlu, "Şehitlerimizin mekanı olan, Yerköy Şehitliğinde çevre düzenlemesi ile birlikte ağaçlandırma çalışmalarına hız verdik. Şehitlik içerisinde bozulan yollar düzeltildi. Fidan dikimlerimiz devam ediyor” dedi. Ağaoğlu, şehitlik içerisinde ihtiyaç haline gelen çeşmenin yapımı da Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla yapıldığını kaydetti. Öte yandan, 2012 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, bölücü terör örgütünce askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılan mayın ve akabinde çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yıldız adına babası Halil Yıldız, 2014 yılında mescit, şadırvan ve giriş kapısı yaptırmıştı.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim