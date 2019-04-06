Şehitliğe fidan dikimi

Şehit Kamil Çelikkaya Okulu Ana Sınıfı öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla fidan satın aldı. Minikler, öğretmenleriyle birlikte Yerköy Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerimize için dua ettiler, sonrasında da fidanları toprakla buluşturdular. Yerköy Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Kepir, miniklerin davranışının önemli olduğuna belirterek, ‘’Şehitlerimizi Unutmayan-Unutturmayan herkesten Allah Razı olsun’’ dedi.