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Şehitliğe fidan dikimi

YERKÖY Şehitliğine minikler fidan dikip, dua etti, çevre temizliği yaptı.

Şehitliğe fidan dikimi

YERKÖY Şehitliğine minikler fidan dikip, dua etti, çevre temizliği yaptı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Şehitliğe fidan dikimi

Şehit Kamil Çelikkaya Okulu Ana Sınıfı öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla fidan satın aldı. Minikler, öğretmenleriyle birlikte Yerköy Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerimize için dua ettiler, sonrasında da fidanları toprakla buluşturdular. Yerköy Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Kepir, miniklerin davranışının önemli olduğuna belirterek, ‘’Şehitlerimizi Unutmayan-Unutturmayan herkesten Allah Razı olsun’’ dedi.

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